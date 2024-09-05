СКА заменил Серебрякова и сразу пропустил после удаления Кузнецова

В эти минуты в Магнитогорске местный «Металлург» принимает петербургский СКА. Идёт второй период, счёт – 3:2 в пользу хозяев льда.

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Голкипер СКА Никита Серебряков в начале второго периода был заменён после второй пропущенной шайбы. Вошедший в игру вратарь Артемий Плешков пропустил практически сразу же. «Металлург» реализовал удаление нападающего армейцев Евгения Кузнецова.

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Самый быстрый гол в истории КХЛ

Напомним, ранее голом отметился звёздный новичок СКА нападающий Евгений Кузнецов. После заброшенной шайбы форвард отпраздновал «птичкой».