Гол СКА отменили после запроса тренерского штаба «Металлурга»

В эти минуты в Магнитогорске местный «Металлург» принимает петербургский СКА. Идёт второй период, счёт – 3:2 в пользу хозяев льда.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На пятой минуте второй двадцатиминутки армейский клуб забросил третью шайбу в ворота голкипера «Металлурга» Ильи Набокова. Тренерский штаб уральского клуба во главе с Андреем Разиным взял запрос на помеху вратарю. Арбитры матча после просмотра видео отменили заброшенную шайбу СКА.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, ранее голом в матче отметился звёздный новичок СКА нападающий Евгений Кузнецов. После заброшенной шайбы форвард отпраздновал «птичкой».