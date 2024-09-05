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Нападающий «Ак Барса» Барабанов забросил первую шайбу за казанский клуб

Нападающий «Ак Барса» Барабанов забросил первую шайбу за казанский клуб
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В эти минуты в Уфе проходит матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» в рамках «зелёного дерби» принимает казанский «Ак Барс». После второго периода счёт 2:1 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 сентября 2024, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
3-й период
2 : 1
Ак Барс
Казань
1:0 Кузьмин (Василевский) – 01:08 (5x5)     2:0 Тодд – 16:50 (5x5)     2:1 Барабанов (Яруллин, Петан) – 33:13 (5x5)    

На 14-й минуте второго периода казанский клуб размочил счёт во встрече. Заброшенную шайбу на свой счёт записал новичок «Ак Барса» Александр Барабанов. Эта шайба стала первой для форварда в казанском клубе.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, последние четыре сезона 30-летний Барабанов провёл в «Сан-Хосе Шаркс». В прошедшем сезоне форвард набрал 13 (4+9) очков за сезон. Воспитанник петербургской школы хоккея в России играл за СКА, дебютировав в КХЛ в 2013 году. Покинул Россию только в 2020 году, 7 апреля 2020 года Барабанов заключил контракт с «Торонто Мэйпл Лифс».

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