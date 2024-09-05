Нападающий «Ак Барса» Барабанов забросил первую шайбу за казанский клуб

В эти минуты в Уфе проходит матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» в рамках «зелёного дерби» принимает казанский «Ак Барс». После второго периода счёт 2:1 в пользу хозяев.

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На 14-й минуте второго периода казанский клуб размочил счёт во встрече. Заброшенную шайбу на свой счёт записал новичок «Ак Барса» Александр Барабанов. Эта шайба стала первой для форварда в казанском клубе.

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Напомним, последние четыре сезона 30-летний Барабанов провёл в «Сан-Хосе Шаркс». В прошедшем сезоне форвард набрал 13 (4+9) очков за сезон. Воспитанник петербургской школы хоккея в России играл за СКА, дебютировав в КХЛ в 2013 году. Покинул Россию только в 2020 году, 7 апреля 2020 года Барабанов заключил контракт с «Торонто Мэйпл Лифс».