«Салават Юлаев» победил «Ак Барс» в первом «зелёном дерби» сезона КХЛ

В Уфе закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» в рамках «зелёного дерби» принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
На второй минуте первого периода Глеб Кузьмин с передачи Алексея Василевского открыл счёт во встрече. На 17-й минуте периода Нэйтан Тодд удвоил преимущество хозяев.
На 14-й минуте второй двадцатиминутки Александр Барабанов с передач Альберта Яруллина и Ника Петана размочил счёт в игре. Эта шайба стала первой для форварда в казанском клубе.
На 14-й минуте третьего периода Ник Петан с передачи Дмитрия Яшкина сделал счёт 2:2. Спустя 15 секунд Ярослав Цулыгин с передач Джоша Ливо и Никиты Зоркина вновь вывел уфимский клуб вперёд. В конце периода Александр Хмелевски с передачи Джоша Ливо сделал счёт 4:2. Спустя две минуты Артём Галимов сократил отставание «Ак Барса» до минимума. Форвард хозяев Шелдон Ремпал в конце игры установил окончательный счёт в игре.
В следующем матче «Салават Юлаев» сыграет дома с челябинским «Трактором» 8 сентября». Казанский «Ак Барс» в Нижнем Новгороде встретится с местным «Торпедо». Игра состоится 7 сентября.
- 5 сентября 2024
-
20:12
-
20:09
-
20:08
-
20:05
-
20:02
-
19:53
-
19:42
-
19:25
-
19:20
-
18:46
-
18:40
-
18:25
-
18:14
-
18:08
-
18:01
-
17:47
-
17:35
-
17:22
-
17:13
-
17:00
-
16:46
-
16:30
-
16:20
-
16:06
-
16:05
-
16:03
-
16:00
-
15:50
-
15:30
-
15:10
-
15:00
-
14:40
-
14:20
-
14:00
-
13:40