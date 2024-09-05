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Салават Юлаев — Ак Барс, результат матча 5 сентября 2024, счет 5:3, КХЛ 2024-2025

«Салават Юлаев» победил «Ак Барс» в первом «зелёном дерби» сезона КХЛ
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В Уфе закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» в рамках «зелёного дерби» принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 сентября 2024, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
5 : 3
Ак Барс
Казань
1:0 Кузьмин (Василевский) – 01:08 (5x5)     2:0 Тодд – 16:50 (5x5)     2:1 Барабанов (Яруллин, Петан) – 33:13 (5x5)     2:2 Петан (Яшкин) – 53:21 (5x4)     3:2 Цулыгин (Ливо, Зоркин) – 53:36 (5x5)     4:2 Хмелевски (Ливо) – 56:50 (5x5)     4:3 Галимов (Петан, Миллер) – 58:35 (6x5)     5:3 Ремпал – 59:00 (en)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На второй минуте первого периода Глеб Кузьмин с передачи Алексея Василевского открыл счёт во встрече. На 17-й минуте периода Нэйтан Тодд удвоил преимущество хозяев.

На 14-й минуте второй двадцатиминутки Александр Барабанов с передач Альберта Яруллина и Ника Петана размочил счёт в игре. Эта шайба стала первой для форварда в казанском клубе.

На 14-й минуте третьего периода Ник Петан с передачи Дмитрия Яшкина сделал счёт 2:2. Спустя 15 секунд Ярослав Цулыгин с передач Джоша Ливо и Никиты Зоркина вновь вывел уфимский клуб вперёд. В конце периода Александр Хмелевски с передачи Джоша Ливо сделал счёт 4:2. Спустя две минуты Артём Галимов сократил отставание «Ак Барса» до минимума. Форвард хозяев Шелдон Ремпал в конце игры установил окончательный счёт в игре.

В следующем матче «Салават Юлаев» сыграет дома с челябинским «Трактором» 8 сентября». Казанский «Ак Барс» в Нижнем Новгороде встретится с местным «Торпедо». Игра состоится 7 сентября.

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