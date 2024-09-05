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Металлург — СКА, результат матча 5 сентября 2024, счет 5:4 ОТ, КХЛ 2024-2025

Шайба Кузнецова не спасла СКА от поражения в игре с «Металлургом»
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В Магнитогорске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимал СКА. Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 сентября 2024, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
5 : 4
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Фальковский (Демидов, Грицюк) – 07:09 (5x4)     1:1 Петунин (Гераськин, Михайлис) – 14:31 (5x5)     2:1 Гераськин (Михайлис, Пресс) – 21:24 (5x5)     2:2 Кузнецов (Рендулич) – 21:41 (5x5)     3:2 Пресс (Силантьев) – 23:27 (5x4)     3:3 Рендулич (Бардаков, Грицюк) – 31:47 (5x5)     4:3 Козлов (Ерёменко, Хабаров) – 34:31 (5x5)     4:4 Грицюк (Земчёнок) – 43:49 (5x5)     5:4 Уилсон (Джонсон, Пресс) – 60:33 (3x3)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На восьмой минуте первого периода Степан Фальковский с передач Ивана Демидова и Арсения Грицюка открыл счёт в матче. На 15-й минуте периода Александр Петунин с передач Игоря Гераськина и Никиты Михайлиса восстановил равенство в счёте.

В начале второго игрового отрезка Игорь Гераськин с передач Никиты Михайлиса и Робина Пресса вывел хозяев вперёд. Менее чем через минуту Евгений Кузнецов с передачи Борны Рендулича сделал счёт 2:2. На четвёртой минуте периода Робин Пресс с передачи Дмитрия Силантьева вновь вывел «Металлург» вперёд. На 12-й минуте периода Борна Рендулич с передач Захара Бардакова и Арсения Грицюка забросил третью шайбу СКА в матче. На 15-й минуте периода Андрей Козлов с передач Владислава Ерёменко и Макара Хабарова в третий раз вывел уральцев вперёд.

На четвёртой минуте третьего периода Арсений Грицюк с передачи Артёма Земчёнка сделал счёт 4:4.

В овертайме победу хозяевам принёс Скотт Уилсон.

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