Шайба Кузнецова не спасла СКА от поражения в игре с «Металлургом»

В Магнитогорске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимал СКА. Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.

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На восьмой минуте первого периода Степан Фальковский с передач Ивана Демидова и Арсения Грицюка открыл счёт в матче. На 15-й минуте периода Александр Петунин с передач Игоря Гераськина и Никиты Михайлиса восстановил равенство в счёте.

В начале второго игрового отрезка Игорь Гераськин с передач Никиты Михайлиса и Робина Пресса вывел хозяев вперёд. Менее чем через минуту Евгений Кузнецов с передачи Борны Рендулича сделал счёт 2:2. На четвёртой минуте периода Робин Пресс с передачи Дмитрия Силантьева вновь вывел «Металлург» вперёд. На 12-й минуте периода Борна Рендулич с передач Захара Бардакова и Арсения Грицюка забросил третью шайбу СКА в матче. На 15-й минуте периода Андрей Козлов с передач Владислава Ерёменко и Макара Хабарова в третий раз вывел уральцев вперёд.

На четвёртой минуте третьего периода Арсений Грицюк с передачи Артёма Земчёнка сделал счёт 4:4.

В овертайме победу хозяевам принёс Скотт Уилсон.