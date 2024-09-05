Мужчина, подозреваемый в убийстве Джонни Годро, останется в тюрьме ещё на неделю

Мужчина, подозреваемый в убийстве нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Джонни Годро, останется в тюрьме ещё на неделю. Об этом сообщает NBC Philadelphia.

Решение о продлении срока содержания Шона Хиггинса под стражей в тюрьме округа Салем как минимум до пятницы, 13 сентября 2024 года, было принято в ходе предварительного слушания в четверг, 5 сентября 2024 года, в присутствии судьи Верховного суда.

Сообщается, что и защита, и обвинение попросили по три дополнительных дня для подачи необходимых документов. Хиггинсу не предложили залога по этому делу. Отмечается, что подозреваемый работал в центре лечения алкогольной зависимости.

Водитель подозревается в том, что находился в состоянии алкогольного опьянения, ему предъявлены обвинения по двум пунктам: о причинении смерти в результате ДТП и вождении в нетрезвом виде.