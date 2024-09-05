Игроки СКА Толчинский, Андронов и Григоренко не играли в третьем периоде с «Металлургом»

В Магнитогорске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимал СКА. Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.
Нападающие СКА Сергей Толчинский, Сергей Андронов, Михаил Григоренко и Павел Дедунов в третьем периоде встречи не сыграли ни одной смены. В первых двух периодах форварды появлялись на площадке.
В следующем матче «Металлург» сыграет дома с нижнекамским «Нефтехимиком». Игра состоится 8 сентября. Санкт-петербургский СКА второй матч в сезоне проведёт на выезде в Тольятти. Встреча с местной «Ладой» состоится 7 сентября.
Напомним, в данной встрече шайбой отметился звёздный новичок СКА нападающий Евгений Кузнецов. После заброшенной шайбы форвард отпраздновал «птичкой».
- 5 сентября 2024
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