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Игроки СКА Толчинский, Андронов и Григоренко не играли в третьем периоде с «Металлургом»

Игроки СКА Толчинский, Андронов и Григоренко не играли в третьем периоде с «Металлургом»
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В Магнитогорске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимал СКА. Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 сентября 2024, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
5 : 4
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Фальковский (Демидов, Грицюк) – 07:09 (5x4)     1:1 Петунин (Гераськин, Михайлис) – 14:31 (5x5)     2:1 Гераськин (Михайлис, Пресс) – 21:24 (5x5)     2:2 Кузнецов (Рендулич) – 21:41 (5x5)     3:2 Пресс (Силантьев) – 23:27 (5x4)     3:3 Рендулич (Бардаков, Грицюк) – 31:47 (5x5)     4:3 Козлов (Ерёменко, Хабаров) – 34:31 (5x5)     4:4 Грицюк (Земчёнок) – 43:49 (5x5)     5:4 Уилсон (Джонсон, Пресс) – 60:33 (3x3)    

Нападающие СКА Сергей Толчинский, Сергей Андронов, Михаил Григоренко и Павел Дедунов в третьем периоде встречи не сыграли ни одной смены. В первых двух периодах форварды появлялись на площадке.

В следующем матче «Металлург» сыграет дома с нижнекамским «Нефтехимиком». Игра состоится 8 сентября. Санкт-петербургский СКА второй матч в сезоне проведёт на выезде в Тольятти. Встреча с местной «Ладой» состоится 7 сентября.

Напомним, в данной встрече шайбой отметился звёздный новичок СКА нападающий Евгений Кузнецов. После заброшенной шайбы форвард отпраздновал «птичкой».

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