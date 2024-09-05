«Первый бой нашей новорождённой команды». Ротенберг оценил матч СКА с «Металлургом»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение в игре с «Металлургом» (4:5 ОТ).

«Хочу поблагодарить команду СКА за характер. Непростая игра для нас. Благодарю соперника, очень сильная команда, чемпионы. Для нас игра складывалась непросто, пришлось на жилах вытаскивать, но я думаю, что матч всем понравился, такой хоккей нам нужен. Да, нам есть над чем работать. Мы должны улучшать многие детали. Хочу поблагодарить наших молодых пацанов – Тимура Кола, Ивана Демидова. Они – будущее нашего хоккея, здорово сыграли с чемпионом, держали удар.

Это был первый бой нашей новорождённой команды, у соперника уже была одна игра в сезоне. Понятно, что нам не хватало игрового тонуса. У нас были 100-процентные голевые моменты в первом периоде, надо было их реализовывать, и была бы совсем другая игра. В концовке Захар Бардаков не попал в пустые ворота, спишем это на отсутствие игрового тонуса. Дай бог, было бы больше таких матчей с таким соперником, я считаю, должно быть шесть матчей в сезоне СКА с «Металлургом», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.