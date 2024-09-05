«Локомотив» на выезде всухую победил тольяттинскую «Ладу»

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В Тольятти закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Лада» принимала ярославский «Локомотив». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0.

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В первом периоде команды голов не забили.

На третьей минуте второй двадцатиминутки Павел Красковский с передачи Александра Полунина открыл счёт во встрече. На девятой минуте периода Александр Полунин с передачи Павла Красковского удвоил преимущество железнодорожников. На 14-й минуте периода Артур Каюмов с передач Мартина Герната и Ярослава Лихачёва сделал счёт 3:0.

В следующем матче «Лада» дома встретится со СКА 7 сентября. «Локомотив» в следующей встрече также сыграет с армейцами, но 9 сентября в Ярославле.