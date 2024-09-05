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«Локомотив» на выезде всухую победил тольяттинскую «Ладу»

«Локомотив» на выезде всухую победил тольяттинскую «Ладу»
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В Тольятти закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Лада» принимала ярославский «Локомотив». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 сентября 2024, четверг. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
0 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Красковский (Полунин) – 22:48 (4x5)     0:2 Полунин (Красковский) – 28:18 (5x5)     0:3 Каюмов (Гернат, Лихачёв) – 33:57 (5x4)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В первом периоде команды голов не забили.

На третьей минуте второй двадцатиминутки Павел Красковский с передачи Александра Полунина открыл счёт во встрече. На девятой минуте периода Александр Полунин с передачи Павла Красковского удвоил преимущество железнодорожников. На 14-й минуте периода Артур Каюмов с передач Мартина Герната и Ярослава Лихачёва сделал счёт 3:0.

В следующем матче «Лада» дома встретится со СКА 7 сентября. «Локомотив» в следующей встрече также сыграет с армейцами, но 9 сентября в Ярославле.

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