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Ротенберг — о голкипере «Металлурга» Набокове: один из лучших вратарей в мире на сегодня

Ротенберг — о голкипере «Металлурга» Набокове: один из лучших вратарей в мире на сегодня
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения в игре с «Металлургом» (4:5 ОТ) оценил игру голкипера уральского клуба Ильи Набокова.

«Мы играли в нашем ритме в первом периоде, создавали моменты — это значит, что мы идём в правильном направлении. Тут только вопрос реализации. Во втором периоде не просадка с нашей стороны, а у соперника, я думаю, был серьёзный разговор в раздевалке. Наши ребята где-то не ожидали такого возврата в игру молниеносного. Будем готовы к этому в будущем.

Ещё раз сегодня надо отметить Илью Набокова. Он один из лучших вратарей в мире на сегодняшний день, дай бог ему здоровья. Наши ребята в первом периоде на пять-шесть голов создали моментов, но вопрос вратаря, вратарь – это главная фигура в хоккее. Работаем над тем, чтобы и наши вратари были одними из лучших в мире», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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