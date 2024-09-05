Ротенберг объяснил замену вратаря СКА Серебрякова после второго гола «Металлурга»

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Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения в игре с «Металлургом» (4:5 ОТ) объяснил замену вратаря Никиты Серебрякова сразу после второго пропущенного гола.

«Серебрякова сменили, чтобы взбодрить команду, к Никите нет вопросов. И у нас получилось взбодрить команду», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, голкипер СКА Никита Серебряков в начале второго периода был заменён после второй пропущенной шайбы. Вошедший в игру вратарь Артемий Плешков пропустил практически сразу же. «Металлург» реализовал удаление нападающего армейцев Евгения Кузнецова.

В следующем матче «Металлург» сыграет дома с нижнекамским «Нефтехимиком». Игра состоится 8 сентября. Санкт-петербургский СКА второй матч в сезоне проведёт на выезде в Тольятти. Встреча с местной «Ладой» состоится 7 сентября.