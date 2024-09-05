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Разин объяснил, почему взял тайм-аут во втором периоде матча со СКА

Разин объяснил, почему взял тайм-аут во втором периоде матча со СКА
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после победы над СКА (5:4 ОТ) объяснил, почему взял тайм-аут во втором периоде.

— Почему взяли тайм-аут?
— Так решил (смеётся). Там Робин Пресс поднажрался, было видно, что он дышит. Хотел другим дать передышку, чтобы концовку больше провести в чужой зоне.

— Почему выпустили Джонсона и Уилсона в первом сочетании на овертайм?
— Джонсон, Уилсон и Пресс функционально очень хорошо готовы. Стараюсь первыми выпускать тех, кто больше в овертайме сыграет.

— Когда вернётся Егор Коробкин?
— Он поедет на выезд. Когда вернётся в игру, пока непонятно, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

В следующем матче «Металлург» сыграет дома с нижнекамским «Нефтехимиком». Игра состоится 8 сентября. Санкт-петербургский СКА второй матч в сезоне проведёт на выезде в Тольятти. Встреча с местной «Ладой» состоится 7 сентября.

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