Разин объяснил, почему взял тайм-аут во втором периоде матча со СКА

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после победы над СКА (5:4 ОТ) объяснил, почему взял тайм-аут во втором периоде.

— Почему взяли тайм-аут?

— Так решил (смеётся). Там Робин Пресс поднажрался, было видно, что он дышит. Хотел другим дать передышку, чтобы концовку больше провести в чужой зоне.

— Почему выпустили Джонсона и Уилсона в первом сочетании на овертайм?

— Джонсон, Уилсон и Пресс функционально очень хорошо готовы. Стараюсь первыми выпускать тех, кто больше в овертайме сыграет.

— Когда вернётся Егор Коробкин?

— Он поедет на выезд. Когда вернётся в игру, пока непонятно, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

В следующем матче «Металлург» сыграет дома с нижнекамским «Нефтехимиком». Игра состоится 8 сентября. Санкт-петербургский СКА второй матч в сезоне проведёт на выезде в Тольятти. Встреча с местной «Ладой» состоится 7 сентября.