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«Ему непросто, какие-то моменты ещё не понимает». Ротенберг – о дебюте Кузнецова за СКА

«Ему непросто, какие-то моменты ещё не понимает». Ротенберг – о дебюте Кузнецова за СКА
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения в игре с «Металлургом» (4:5 ОТ) оценил игру звёздного новичка армейского клуба нападающего Евгения Кузнецова.

«Мы стараемся направить энергию каждого игрока в правильное русло. С Кузнецовым знакомы давно, не первый день вместе работаем. Где-то Евгению непросто, в НХЛ другое судейство, всё другое, но он привыкнет. Сегодня для него была проверка, какие-то моменты он ещё не понимает, но он поймёт», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В следующем матче «Металлург» сыграет дома с нижнекамским «Нефтехимиком». Игра состоится 8 сентября. Санкт-петербургский СКА второй матч в сезоне проведёт на выезде в Тольятти. Встреча с местной «Ладой» состоится 7 сентября.

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