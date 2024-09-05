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Разин — о том, оправился ли Михайлис от поражения Словакии: я смотрел игру. Ну куда там?

Разин — о том, оправился ли Михайлис от поражения Словакии: я смотрел игру. Ну куда там?
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после победы над СКА (5:4 ОТ) оценил игру нападающего Никиты Михайлиса после возвращения из сборной Казахстана. Напомним, в решающем матче олимпийской квалификации команда Казахстана проиграла сборной Словакии.

— Михайлис оправился от поражения за сборную Казахстана?
— Ну почему оправился? Я смотрел игру со словаками. Ну куда там? Словаки на голову сильнее. А Михайлис с Ореховым в сборной это ребята из другой лиги. У казахов есть и другие хорошие ребята, конечно. Спросил у Михайлиса: «Ты 25 минут отыграл?». Он сказал: «24». Ну куда столько для нападающего? Орехов тоже по 22-23 минуты играл. Ребята получили большую нагрузку. Психологически игроки сборной Казахстана и так многое сделали, и наши ребята многое для этой команды сделали, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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