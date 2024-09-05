Ротенберг: задача любого тренера – общаться с медиа. На закрытые команды не идут зрители

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения в игре с «Металлургом» (4:5 ОТ) считает, что общение с журналистами — задача каждого наставника.

«Задача каждого тренера – общаться с журналистами как можно больше. Это возможность для болельщиков узнать больше о команде, соответственно, они будут активнее ходить на трибуны. На закрытые для прессы, для медиа команды не ходят болельщики, а мы ради них работаем, ради тех мальчишек, которые пойдут в хоккейные школы», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В следующем матче «Металлург» сыграет дома с нижнекамским «Нефтехимиком». Игра состоится 8 сентября. Санкт-петербургский СКА второй матч в сезоне проведёт на выезде в Тольятти. Встреча с местной «Ладой» состоится 7 сентября.