Агент Джонни и Мэттью Годро выразил соболезнования в связи со смертью хоккеистов

Агент Льюис Гросс, представляющий интересы Джонни и Мэттью Годро, выразил соболезнования в связи со смертью хоккеистов.

«Мне потребовалось некоторое время, чтобы написать, что значили для меня последние 15 лет. Получить шанс представлять Джонни и Мэттью Годро — это то, о чём мечтает каждый агент. Два великих игрока, два замечательных человека и удивительная семья. Чего ещё может желать агент?

Этими мальчиками управляли не деньги, а семья. Когда Джонни вернулся в Бостонский колледж на предпоследний курс, отказавшись от контракта, предложенного «Калгари», он сказал: «Льюис, скажи им «нет». Я хочу играть со своим братом в следующем году в Британской Колумбии. Когда мы отправили Мэттью на один сезон в Швецию, он позвонил через неделю и сказал, что хочет расторгнуть контракт. Я скучаю по Мэдлин и своей семье, они значат для меня больше, чем хоккей.

Их сестра Кристен, её муж Эй Джей и их дети или их сестра Кэти и её жених Девон принесли Джону и Мэтту столько же счастья, сколько победа в овертайме. В последний раз мы были все вместе месяц назад на благотворительном турнире Джонни по гольфу.

После игры мы все сели за стол. Гай, Джейн, все дети и я. Я был для них семьёй, и они дразнили меня, как и всех остальных. Именно по этим моментам я буду скучать больше всего.

Гай и Джейн, спасибо вам за то, что доверили своих мальчиков мне. В тот первый день при первой встрече я сказал вам, что сделаю всё, что в моих силах для ваших двух мальчиков. Я буду рядом с ними и с вами как в хорошие, так и в плохие времена. Никогда не думал, что всё так плохо обернётся. Хоккей, возможно, и закончился, но мои обязательства перед Джонни и Мэттью останутся на всю жизнь.

Эти два мальчика многому меня научили. Они научили меня тому, что на самом деле значит семья. Мередит и Мэдлин, Джейми и я всегда будем рядом с вами и вашими детьми. Я обещаю вам это так же, как я обещал Гаю и Джейн.

Спасибо всей семье Годро, я всегда буду рядом и с вами тоже. Вы — моя семья.

Джонни и Мэттью, не проходит и дня, чтобы я не скучал по вам двоим. Мечта агента. Два игрока, которые стали друзьями. Два игрока, которые стали семьёй.

Спасибо. Льюис», — написал Гросс.