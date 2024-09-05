Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин рассказал о поражении от «Салавата» в дерби

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (3:5) в «зелёном дерби».

– Получилась хорошая, интересная игра в хоккейной атмосфере, было много желания и эмоций, получилось настоящее «зелёное дерби». Понравилось, как команда отреагировала на 0:2 – скамейка была «живая», все друг друга поддерживали. Мы в принципе и выравняли игру, создали много хороших моментов. К сожалению, маленько не хватило нам завершения атак.

– А в чём была главная проблема «Ак Барса» сегодня? В первом периоде ваша команда выглядела «сырой».

– Это только первый матч – ажиотаж довольно большой. Мы хорошо двигались сегодня и моменты создавали. Может быть, в первом периоде искали свою игру. Повторюсь, было важно, как ребята отреагируют на 0:2, и они отреагировали хорошо.

– Вас не удивил такой результативный третий период? Насколько это будет свойственно вашему «Ак Барсу»?

– Большой спорт весь создан для зрителей. Думаю, болельщики довольны таким матчем. А что касается тактики, то мы хотели и с первого периода играть так же – много создавать, атаковать. Не всё получилось с самого начала, но потом нащупали свою игру и нашли путь к воротам соперника, — цитирует Гатиятулина сайт «Ак Барса».

В следующем матче «Салават Юлаев» сыграет дома с челябинским «Трактором» 8 сентября. Казанский «Ак Барс» в Нижнем Новгороде встретится с местным «Торпедо». Игра состоится 7 сентября.