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«Эмоционально и волнительно». Главный тренер «Салавата» Козлов — о победе над «Ак Барсом»

«Эмоционально и волнительно». Главный тренер «Салавата» Козлов — о победе над «Ак Барсом»
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги победного матча с «Ак Барсом» (5:3) в «зелёном дерби».

– Первая игра, «зелёное дерби» в домашнем матче. Всю игру было эмоционально и волнительно, видно было и по хоккеистам. Были моменты, над которыми стоит поработать. Александр Самонов много подчищал за нами. Очень приятно побеждать при своих болельщиках.

– Сегодня была проблема на «точке». Это у соперника такие сильные центры или нам надо подтягивать?
– Думаю, всё вместе. И у них сильные игроки в этом компоненте, и нам надо подтянуть игру на «точке».

– Во втором периоде показалось, что казанцы перехватили инициативу.
– Они хорошо играли, но и у нас было отличное начало. Просто во втором периоде начали допускать ошибки, которые нельзя делать. Этим и воспользовалась опытная команда.

– Как оцените игру Шелдона Ремпала?
– Да, доволен его игрой, тем более он забил гол. Может быть, болельщики ждут от него больше голов, но ему нужно время на адаптацию. Пока у него не заходит, но его самоотдача и работа на льду это компенсируют, — цитирует Козлова сайт «Салавата Юлаева».

В следующем матче «Салават Юлаев» сыграет дома с челябинским «Трактором» 8 сентября. Казанский «Ак Барс» в Нижнем Новгороде встретится с местным «Торпедо». Игра состоится 7 сентября.

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