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Нападающий «Ак Барса» Барабанов оценил скорости в КХЛ и атмосферу «зелёного дерби»

Нападающий «Ак Барса» Барабанов оценил скорости в КХЛ и атмосферу «зелёного дерби»
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Форвард «Ак Барса» Александр Барабанов поделился эмоциями от первого матча регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (3:5).

– Эмоции отрицательные, хотелось победить. Но атмосфера была крутая, это «зелёное дерби». Жаль, что не удалось победить.

– Удалось уже перестроиться на российский хоккей?
– Скорости тут достаточно высокие. Сегодня был быстрый хоккей. Отличия есть, но не такие значительные.

– Как вам первый матч сезона?
– Мне очень понравилось «зелёное дерби», его атмосфера. Получилась хорошая игра. Начало было сумбурное, но во втором периоде мы добавили и проявили характер. Это очень важно. Нам немного не хватило, будем работать дальше, — приводит слова Барабанова сайт «Ак Барса».

В следующем матче «Салават Юлаев» сыграет дома с челябинским «Трактором» 8 сентября». Казанский «Ак Барс» в Нижнем Новгороде встретится с местным «Торпедо». Игра состоится 7 сентября.

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