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Мичков — главный претендент на приз лучшему новичку сезона НХЛ по версии The Athletic

Мичков — главный претендент на приз лучшему новичку сезона НХЛ по версии The Athletic
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Журналисты портала The Athletic представили рейтинг главных претендентов на «Колдер Трофи» — приза лучшему новичку сезона в Национальной хоккейной лиге.

Лидером рейтинга стал российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков.

«Чтобы выиграть этот трофей, вам нужны две вещи: возможность занять высокое место в составе вашей команды НХЛ (игра в топ-6 и спецбригаде большинства) и высококлассный талант. В этом сезоне в «Филадельфии» у Мичкова есть и то, и другое. Если Джон Торторелла найдёт ему место в соответствии с его уровнем мастерства, у Матвея есть шанс стать главным бомбардиром «Флайерз» в сезоне», — сказано в статье.

Кроме Мичкова, в топ-20 главных претендентов на «Колдер Трофи» представлены ещё три россиянина: Ярослав Аскаров («Сан-Хосе Шаркс», восьмое место), Николай Коваленко («Колорадо Эвеланш», 11-е место), Максим Цыплаков («Нью-Йорк Айлендерс», 13-е место).

Топ-5 выглядит так:

1. Матвей Мичков, «Филадельфия Флайерз»;
2. Маклин Селебрини, «Сан-Хосе Шаркс»;
3. Логан Стэнковен, «Даллас Старз»;
4. Каттер Готье, «Анахайм Дакс»;
5. Лэйн Хатсон, «Монреаль Канадиенс».

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