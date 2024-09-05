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Динамо Мн — Амур, результат матча 5 сентября 2024, счет 3:0, КХЛ 2024-2025

Минское «Динамо» добилось уверенной домашней победы над «Амуром»
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В Минске, Беларусь, закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало хабаровский «Амур». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 сентября 2024, четверг. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 0
Амур
Хабаровск
1:0 Пинчук (Волков, Энас) – 05:58 (5x5)     2:0 Мороз (Горбунов, Улле) – 07:28 (5x5)     3:0 Пинчук (Волков, Энас) – 37:12 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На шестой минуте первого периода Виталий Пинчук с передач Александра Волкова и Сэма Энаса открыл счёт в матче. На восьмой минуте периода Вадим Мороз с передач Романа Горбунова и Ксавье Уэлле удвоил преимущество хозяев.

На 18-й минуте второй двадцатиминутки Виталий Пинчук с передач Александра Волкова и Сэма Энаса забросил третью шайбу «Динамо» в матче.

В следующей встрече Континентальной хоккейной лиги минчане сыграют в Москве с местным «Спартаком» 9 сентября. «Амур» встретится в гостях с «Витязем» 7 сентября.

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