Минское «Динамо» добилось уверенной домашней победы над «Амуром»

В Минске, Беларусь, закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало хабаровский «Амур». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
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На шестой минуте первого периода Виталий Пинчук с передач Александра Волкова и Сэма Энаса открыл счёт в матче. На восьмой минуте периода Вадим Мороз с передач Романа Горбунова и Ксавье Уэлле удвоил преимущество хозяев.
На 18-й минуте второй двадцатиминутки Виталий Пинчук с передач Александра Волкова и Сэма Энаса забросил третью шайбу «Динамо» в матче.
В следующей встрече Континентальной хоккейной лиги минчане сыграют в Москве с местным «Спартаком» 9 сентября. «Амур» встретится в гостях с «Витязем» 7 сентября.
- 5 сентября 2024
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