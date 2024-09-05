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Спартак — ЦСКА, результат матча 5 сентября 2024, счёт 4:2, КХЛ 2024-2025

«Спартак» одержал волевую победу над ХК ЦСКА в ярком московском дерби
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В Москве закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Спартак» в московском дерби принимал ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 сентября 2024, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
4 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Карнаухов (Абрамов, Афанасьев) – 10:28 (5x5)     1:1 Миронов (Принс, Вишневский) – 16:50 (5x5)     1:2 Полтапов (Соркин) – 28:58 (4x5)     2:2 Порядин (Локтионов) – 30:42 (5x4)     3:2 Вишневский (Беляев, Рубцов) – 54:05 (5x5)     4:2 Локтионов (Мальцев) – 58:37 (en)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На 11-й минуте первого периода Павел Карнаухов с передач Виталия Абрамова и Егора Афанасьева открыл счёт в матче. На 17-й минуте периода Андрей Миронов с передач Шейна Принса и Дмитрия Вишневского восстановил равенство в счёте.

На девятой минуте второго периода Прохор Полтапов с передачи Максима Соркина вновь вывел ЦСКА вперёд. Спустя две минуты Павел Порядин с передач Андрея Локтионова и Ивана Морозова сделал счёт 2:2.

На 15-й минуте третьего периода Дмитрий Вишневский с передач Александра Беляева и Германа Рубцова впервые в игре вывел «Спартак» вперёд. В конце игры Андрей Локтионов установил окончательный счёт в матче.

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