«Спартак» одержал волевую победу над ХК ЦСКА в ярком московском дерби

В Москве закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Спартак» в московском дерби принимал ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.
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На 11-й минуте первого периода Павел Карнаухов с передач Виталия Абрамова и Егора Афанасьева открыл счёт в матче. На 17-й минуте периода Андрей Миронов с передач Шейна Принса и Дмитрия Вишневского восстановил равенство в счёте.
На девятой минуте второго периода Прохор Полтапов с передачи Максима Соркина вновь вывел ЦСКА вперёд. Спустя две минуты Павел Порядин с передач Андрея Локтионова и Ивана Морозова сделал счёт 2:2.
На 15-й минуте третьего периода Дмитрий Вишневский с передач Александра Беляева и Германа Рубцова впервые в игре вывел «Спартак» вперёд. В конце игры Андрей Локтионов установил окончательный счёт в матче.
- 5 сентября 2024
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