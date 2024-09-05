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«Спартак» одержал волевую победу над ХК ЦСКА в ярком московском дерби

В Москве закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Спартак» в московском дерби принимал ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

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На 11-й минуте первого периода Павел Карнаухов с передач Виталия Абрамова и Егора Афанасьева открыл счёт в матче. На 17-й минуте периода Андрей Миронов с передач Шейна Принса и Дмитрия Вишневского восстановил равенство в счёте.

На девятой минуте второго периода Прохор Полтапов с передачи Максима Соркина вновь вывел ЦСКА вперёд. Спустя две минуты Павел Порядин с передач Андрея Локтионова и Ивана Морозова сделал счёт 2:2.

На 15-й минуте третьего периода Дмитрий Вишневский с передач Александра Беляева и Германа Рубцова впервые в игре вывел «Спартак» вперёд. В конце игры Андрей Локтионов установил окончательный счёт в матче.