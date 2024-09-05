Защитники Марк Стаал и Алекс Голигоски завершили карьеры после 17 сезонов в НХЛ

Канадский защитник Марк Стаал и американский игрок обороны Алекс Голигоски завершили карьеры после 17 сезонов в НХЛ.

Марк — брат известных форвардов Эрика и Джордана Стаалов. Марк Стаал принял решение об уходе из хоккея в возрасте 37 лет. В общей сложности он выступал в НХЛ на протяжении 17 сезонов, 13 из которых пришлись на игру за «Нью-Йорк Рейнджерс». В прошлом сезоне Стаал провёл за «Филадельфию Флайерз» 35 игр, где набрал 5 (1+4) очков, в общей сложности за карьеру у него в активе 188 (43+145) баллов.

39-летний Голигоски принял участие в 1078 матчах в составе четырёх команд НХЛ, включая «Питтсбург Пингвинз», «Даллас Старз», «Аризону Койотс» и «Миннесоту Уайлд». За карьеру он набрал 475 (87+388) очков. Алекс выиграл Кубок Стэнли с «пингвинами» в сезоне-2008/2009.