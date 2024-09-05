«Сколько могли — столько создали». Главный тренер «Лады» Браташ — о 0:3 с «Локомотивом»

Главный тренер «Лады» Олег Браташ прокомментировал поражение во встрече с «Локомотивом» (0:3).

«В любых играх первая шайба имеет психологическое значение. Мы пытались создавать моменты. Сколько могли – столько создали. Соперник не позволял делать большее. Не было смысла что-то переставлять. Я понимаю, это сложно заметить – тактические моменты мы меняли во время игры.

Греко? По тренировкам у него было движение и желание. Я его похвалил за готовность. В игре стало заметно, что игровой практики ему не хватает. Ему было трудно найти себя в игре. Сложное начало сезона? Я сам не знаю, это плюс или минус», — цитирует Браташа сайт КХЛ.

В следующем матче «Лада» дома встретится со СКА 7 сентября. «Локомотив» в следующей встрече также сыграет с армейцами, но 9 сентября в Ярославле.