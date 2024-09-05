Никитин: «Локомотив» был в тонусе, поэтому не дали «Ладе» войти в него

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин оценил гостевую победу над тольяттинской «Ладой» (3:0).

«Провели хорошую игру. То, что мы играли два дня назад, дало нам определённое преимущество – мы были в тонусе. Поэтому не дали «Ладе» войти в него.

Сурин был заряжен? Молодой парень не имеет права выходить незаряженным на игру в первой команде. Понятно, что есть моменты, в которых заряженность мешает войти в игру. Просто нужно перестроиться на взрослый хоккей. Это практический опыт, мы ему его даём. Партнёры ему помогают и терпят. Все молодые проходили через это», — приводит слова Никитина сайт КХЛ.

В следующем матче «Лада» дома встретится со СКА 7 сентября. «Локомотив» в следующей встрече также сыграет с армейцами, но 9 сентября в Ярославле.