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«Всё решил курьёзный гол». Главный тренер ЦСКА Воробьёв о поражении от «Спартака» в дерби

«Всё решил курьёзный гол». Главный тренер ЦСКА Воробьёв о поражении от «Спартака» в дерби
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Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв прокомментировал поражение в московском дерби от «Спартака».

«Довольно равная игра. Всё решил один курьёзный гол – не заблокировали, и это решило исход матча. Не сказал бы, что наша молодая команда поддалась эмоциям. Просто залетела «бабочка». Если такая шайба летит, защитник перед вратарём должен ловить её руками, зубами, чем угодно. Надо работать – новый ЦСКА должен учиться тащить такие матчи, выигрывать их», — цитирует Воробьёва сайт КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В Москве закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Спартак» в московском дерби принимал ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

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