Илья Воробьёв рассказал о стиле игры ЦСКА на старте нового сезона

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв после поражения от «Спартака» в московском дерби рассказал о стиле игры армейского клуба на старте нового сезона КХЛ.

«Стиль игры? Откатываться не собираемся, сейчас другой вектор – активный, агрессивный хоккей. Те команды, которые откатываются, не особо из этого что-то выжимают. Мы не откатывались, выигрывали единоборства и создавали хорошие моменты. Что касается атаки, то можно быть довольным, когда и большинство забивает, и перевес у нас минимум в один гол. Значит, надо ещё агрессивнее идти на ворота, искать шайбы. По рисунку неплохо, но главенствует результат», — приводит слова Воробьёва сайт КХЛ.

В Москве закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Спартак» в московском дерби принимал ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.