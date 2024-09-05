Главный тренер «Спартака» Жамнов прокомментировал победу над ЦСКА в московском дерби

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов подвёл итог победного матча с ЦСКА (4:2) в московском дерби.

«Во втором периоде мы, наверное, проиграли борьбу, движение, отдали инициативу. В перерыве поговорили в раздевалке, объяснили все нюансы. Надо отдать должное ребятам – молодцы, играли как нужно, даже когда повели в счёте, всё равно старались играть в атаку.

Голдобин? Это первая игра. Будем работать, чтобы он вернулся на свой уровень как можно быстрее. Понимаем, где первое звено может усилить, разговариваем с ними, и они понимают. Не сомневаюсь, что они будут играть намного лучше.

То, что много выходов «два в один» или «один в ноль» на наши ворота, связано с тем, что иногда не хватает концентрации, есть моменты, где нет страхующего, когда мы играем активно. Работаем над этим, постараемся убрать такие моменты», — приводит слова Жамнова сайт КХЛ.