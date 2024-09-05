«Для «Спартака» это однозначно усиление». Жамнов — об Андрее Миронове

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов после победы в московском дерби над ЦСКА оценил игру защитника Андрея Миронова. Напомним, ранее игрок обороны выступал только за московское «Динамо».

«Игра Миронова? Ошибаются все – поймите, игрок пришёл из другой системы, мы играем в чуть другой хоккей, и ему нужно время на адаптацию. Для нас это однозначно усиление, и я даже не сомневаюсь, что он будет играть замечательно», — приводит слова Жамнова сайт КХЛ.

Миронов в первом официальном матче за «Спартак» отметился заброшенной шайбой.

В Москве закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Спартак» в московском дерби принимал ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

