Форвард ЦСКА Исхаков: атмосфера на московском дерби отличная, мне её не хватало в Америке

Нападающий ЦСКА Руслан Исхаков прокомментировал московское дерби со «Спартаком».

«Конечно, это не тот результат, которого мы ожидали. Хотелось выиграть. Впрочем, это первая игра в сезоне, поэтому ничего страшного. Нужно получше играть в обороне, особенно в третьем периоде. Адаптация с североамериканского хоккея на КХЛ занимает время. Мне нужно убрать суету. И большинство не радовало.

В АХЛ на наши игры не так много болельщиков ходило. Атмосфера сегодня была отличной, мне этого не хватало. Пытаемся играть быстро, побыстрее двигать шайбу и пользоваться контратаками. У нас много шустрых нападающих, это одна из наших сильных сторон», – приводит слова Исхакова «РБ Спорт».

В Москве закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Спартак» в московском дерби принимал ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.