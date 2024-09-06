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Сайт НХЛ представил главных претендентов на «Харт Трофи», в списке — два россиянина

Сайт НХЛ представил главных претендентов на «Харт Трофи», в списке — два россиянина
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Журналисты официального сайта Национальной хоккейной лиги представили главных претендентов на «Харт Трофи» — приза самому ценному игроку регулярки.

В этот список вошли два россиянина: Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг») и Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»).

Кроме российских хоккеистов, в топ-8 игроков вошли: Куинн Хьюз («Ванкувер Кэнакс»), Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»), Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»), Давид Пастрняк («Бостон Брюинз»), Стивен Стэмкос («Нэшвилл Предаторз»).

Напомним, новый сезон в НХЛ стартует 4 октября матчами в Чехии.

Ранее журналист Мэтт Ларкин в статье на сайте Daily Faceoff представил свой топ-10 претендентов на «Харт Трофи» нового сезона Национальной хоккейной лиги.

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