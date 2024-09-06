Сайт НХЛ представил главных претендентов на «Харт Трофи», в списке — два россиянина

Журналисты официального сайта Национальной хоккейной лиги представили главных претендентов на «Харт Трофи» — приза самому ценному игроку регулярки.
В этот список вошли два россиянина: Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг») и Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»).
Кроме российских хоккеистов, в топ-8 игроков вошли: Куинн Хьюз («Ванкувер Кэнакс»), Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»), Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»), Давид Пастрняк («Бостон Брюинз»), Стивен Стэмкос («Нэшвилл Предаторз»).
Напомним, новый сезон в НХЛ стартует 4 октября матчами в Чехии.
Ранее журналист Мэтт Ларкин в статье на сайте Daily Faceoff представил свой топ-10 претендентов на «Харт Трофи» нового сезона Национальной хоккейной лиги.