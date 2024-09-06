Макдэвид: нельзя выиграть кубок в октябре, но поставить себя в трудное положение можно

Лидер и капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид рассказал, что поменял в своей предсезонной подготовке.

«Сколько времени потребовалось, чтобы оправиться после поражения в седьмой игре финала Кубка Стэнли? Это то, от чего вы никогда не сможете по-настоящему избавиться. Вы никогда не перестанете чувствовать эти эмоции, когда думаете об этом. Но в конечном итоге время идёт, и вам нужно быть готовым снова.

Прошлый год научил нас, что в сентябре и октябре выиграть Кубок Стэнли нельзя, но поставить себя в трудное положение, безусловно, можно.

Этим летом я пошёл немного другой стратегией. В прошлые годы это было просто очень объёмно, очень быстро. Бросать всё в стену и надеяться, что что-то прилипнет. Я просто очень уставал и был изнурён после долгих летних тренировок и не очень хорошо себя чувствовал на льду. И это сказалось.

Необязательно выходить на пик 18 сентября, нужно выходить на пик к 9 октября, когда первая игра. Этим летом я немного отдохнул. Я много работал вне льда, но не выходил на лёд до августа. Пять замечательных недель на льду, и я чувствую себя хорошо.

Я очень, очень взволнован. Я сосредоточен, моя энергия направлена ​​на готовность к работе, чтобы иметь отличный старт с того места, где мы остановились», — приводит слова Макдэвида Sportsnet.