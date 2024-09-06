Плющев: Бенуа Гру так и не понял, куда попал и какой здесь менталитет

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о работе наставника «Трактора» Бенуа Гру.

— Удивил внешний вид самого Гру. Чем-то он мне напомнил Камалу Харрис — у которой всё хорошо и которая на все вопросы отвечает с улыбкой, без какого-либо содержательного смысла.

Меня удивило, что после поражения от «Автомобилиста» он действительно сиял. Похоже, Гру так и не понял, куда попал и какой здесь менталитет. Все эти ничего не значащие улыбки в 33 зуба, руки в карманах и расслабуха, которыми отметились все члены канадского штаба «Трактора», проходят в Штатах. А у нас им верят только откровенные дурачки. Тем более в Челябинске — городе консервативном, с большими хоккейными традициями, для которого все эти внешние и пустые эффекты — только дополнительный раздражитель.

— Но в контрольных матчах его «Трактор» смотрелся агрессивно.

— Тут всё покажет только время. Влюблённость в иностранцев, которая для нас в России так характерна, уходит быстро. Это касается и болельщиков, и хоккеистов, — цитирует Плющева Russia-Hockey.ru.