Александр Кожевников высказался о первой шайбе Кузнецова после возвращения из НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил первую заброшенную шайбу нападающего СКА Евгения Кузнецова после возвращения из НХЛ. Форвард отличился во встрече с «Металлургом» (4:5 ОТ).

«Кузнецов уже приехал в Россию великим игроком. Тут и выдумывать ничего не надо, это же не хоккеист из ниоткуда. Великий спортсмен, с честью защищал честь сборной, великолепно выступал в «Вашингтоне». Дай бог, чтобы он и дальше забивал, но так будет не всегда. Против него будут играть жёстче, обязательно приставят персональных охранников. Кузнецов — великий, но величие надо постоянно доказывать», — приводит слова Кожевникова «ВсеПроСпорт».

В следующем матче «Металлург» сыграет дома с нижнекамским «Нефтехимиком». Игра состоится 8 сентября. Санкт-петербургский СКА второй матч в сезоне проведёт на выезде в Тольятти. Встреча с местной «Ладой» состоится 7 сентября.