Гавриков: у других сборных всегда очень хороший подбор и выбор защитников, у нас его нет

Игрок «Лос-Анджелес Кингз» Владислав Гавриков признал, что сборной России не хватает защитников высокого уровня.

«У других сборных всегда очень хороший подбор защитников и есть выбор, а у нас его нет. Думаю, тут всё дело начинается издалека, я знаю, что у нас будут появляться талантливые ребята в течение нескольких лет, и это будет плюсом для сборной, для нашей страны.

Что касается проблемы, то я думаю, что всё надо начинать с подготовки, нужно уметь владеть клюшкой. Видение игры у наших ребят может быть хорошим, но вот именно набор базовых технических навыков — это то, что в 15-16 лет ты уже не наработаешь, с каким бы великим тренером ты ни занимался. Это всё надо начинать делать ещё раньше. Это работа не в течение года-двух, а в течение 7-10 лет», — цитирует Гаврикова ТАСС.

Ранее Гавриков заявил, что не сомневается в том, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.