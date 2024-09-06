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Александр Овечкин дал совет Матвею Мичкову в преддверии нового сезона НХЛ

Александр Овечкин дал совет Матвею Мичкову в преддверии нового сезона НХЛ
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Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин дал совет нападающему «Филадельфии Флайерз» Матвею Мичкову в преддверии нового сезона НХЛ, который станет для молодого форварда дебютным за океаном.

«Самое главное — избегать травм и играть в свой хоккей. Не останавливаться на достигнутом и двигаться только вперёд. Я знаю, что Матвей очень талантлив, много забивал в КХЛ для своего возраста. Пусть у него всегда будет уверенность в себе. «Филадельфия» поддержит его, и, я надеюсь, его развитие будет идти хорошо», — приводит слова Овечкина RG.org.

Мичков подписал трёхлетний контракт с «Филадельфией» в начале июля. Матвей был выбран «лётчиками» на драфте НХЛ 2023 года в первом раунде под общим седьмым номером. В минувшем сезоне он набрал 41 (19+22) очко в 47 матчах за «Сочи», где выступал на правах аренды. Права на хоккеиста в КХЛ закреплены за санкт-петербургским СКА.

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