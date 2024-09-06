Олег Знарок стал специалистом по развитию европейских игроков «Филадельфии»

Российский специалист Олег Знарок стал специалистом по развитию европейских игроков и консультантом скаутов в «Филадельфии Флайерз». Информация об этом указана на официальном сайте клуба.

Фото: «Филадельфия Флайерз»

61-летний Олег Знарок — самый титулованный тренер в истории КХЛ. Он трижды брал Кубок Гагарина: дважды с московским «Динамо» (в 2012 и 2013 годах), а спустя четыре года завоевал его с клубом СКА из Санкт-Петербурга. Вместе со сборной России Знарок выиграл золото Олимпийских игр в 2018 году. Последним клубом Знарка был казанский «Ак Барс», который он покинул в декабре 2022 года.

Напомним, ранее российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков в соцсетях опубликовал совместную фотографию с вратарём «Флайерз» Иваном Федотовым и Олегом Знарком с отдыха в Колорадо.