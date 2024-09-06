Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Олег Знарок стал специалистом по развитию европейских игроков «Филадельфии»

Олег Знарок стал специалистом по развитию европейских игроков «Филадельфии»
Аудио-версия:
Комментарии

Российский специалист Олег Знарок стал специалистом по развитию европейских игроков и консультантом скаутов в «Филадельфии Флайерз». Информация об этом указана на официальном сайте клуба.

Фото: «Филадельфия Флайерз»

61-летний Олег Знарок — самый титулованный тренер в истории КХЛ. Он трижды брал Кубок Гагарина: дважды с московским «Динамо» (в 2012 и 2013 годах), а спустя четыре года завоевал его с клубом СКА из Санкт-Петербурга. Вместе со сборной России Знарок выиграл золото Олимпийских игр в 2018 году. Последним клубом Знарка был казанский «Ак Барс», который он покинул в декабре 2022 года.

Напомним, ранее российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков в соцсетях опубликовал совместную фотографию с вратарём «Флайерз» Иваном Федотовым и Олегом Знарком с отдыха в Колорадо.

Материалы по теме
Фото
«Хорошее время». Мичков отдыхает вместе со Знарком и Федотовым в Колорадо
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android