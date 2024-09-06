Вячеслав Быков: России надо нацеливаться на участие в Олимпиаде-2026

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков заявил, что необходимо готовиться для участия национальной команды страны в Олимпийских играх 2026 года.

«Нам не стоит внутренне готовиться к тому, что нас не пустят на ОИ. Надо нацеливаться на то, что ребята всё-таки будут участвовать, а как получится, время покажет.

Надо понимать, что международная ситуация влияет на высказывание того же Тардифа (президент Международной федерации хоккея. — Прим. «Чемпионата»). Зависимые люди, поэтому и выдают такие реплики. История показывает, что, как бы нас ни пытались тормозить, ничего из этого не выходит. Нам же нужно думать о наших ребятах и спорте. Внедрять новые технологи, привлекать активнее молодёжь и так далее. Независимо от того, как проходят все эти дискуссии. Спорт на месте не стоит, а мы всегда были активны в его развитии, это важный процесс. Важно ещё активнее создавать конкурентную среду в каждом виде спорта, чтобы эволюция не застопорилась. Как говорится, «собаки лают, караван идёт». По этому принципу и надо работать дальше», — приводит слова Быкова «ВсеПроСпорт».

Участие сборной России на Олимпиаде-2026 не подтверждено, окончательное решение ИИХФ будет принято в феврале-марте 2025 года.