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Авангард — Нефтехимик: онлайн-трансляция матча КХЛ 2024-2025 начнётся в 16:30 мск

«Авангард» — «Нефтехимик»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 16:30 мск
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Сегодня, 6 сентября, состоятся очередные матчи регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В Омске на «Джи-Драйв Арене» местный «Авангард» примет нижнекамский «Нефтехимик». Встреча начнётся в 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 сентября 2024, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, в первом матче нового сезона «ястребы» одержали победу над новосибирской «Сибирью» с счётом 2:1. Нижнекамский клуб в Астане был сильнее местного «Барыса» (2:1 ОТ).

В турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги команды располагаются рядом: «Авангард» находится на четвёртом месте, «Нефтехимик» — на пятом.

Отметим, что регулярный сезон-2024/2025 Континентальной хоккейной лиги закончится 23 марта 2025 года.

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