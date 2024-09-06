«Авангард» — «Нефтехимик»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 16:30 мск

Сегодня, 6 сентября, состоятся очередные матчи регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В Омске на «Джи-Драйв Арене» местный «Авангард» примет нижнекамский «Нефтехимик». Встреча начнётся в 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 06 сентября 2024, пятница. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Нефтехимик Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

Напомним, в первом матче нового сезона «ястребы» одержали победу над новосибирской «Сибирью» с счётом 2:1. Нижнекамский клуб в Астане был сильнее местного «Барыса» (2:1 ОТ).

В турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги команды располагаются рядом: «Авангард» находится на четвёртом месте, «Нефтехимик» — на пятом.

Отметим, что регулярный сезон-2024/2025 Континентальной хоккейной лиги закончится 23 марта 2025 года.