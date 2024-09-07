«Он говорил: «Думаю, надо, не надо…» Вадим Тарасов — о переходе Вьюхина в «Локомотив»

Бывший голкипер, а ныне тренер вратарей «Автомобилиста» Вадим Тарасов рассказал о разговоре с Александром Вьюхиным по поводу перехода последнего в «Локомотив».

— Вы в 2010 году в третий раз в Новокузнецк приехали, потому что именно Дмитрий Пархоменко позвал?

— Так сложились обстоятельства.

— Жалели? Такая красивая история могла быть, но сезон провальный получился.

— Ожидаешь всегда чего-то большего. Но каждый сезон по-своему ценен. Даже негативный результат — это определённый опыт, и жизненный в том числе. С Саней Вьюхиным тогда наконец оказались в одной команде, хотя могли оказаться гораздо раньше.

— Где?

— В Омске. Скажу, не лукавя, наслаждался общением с ним и тем, что мы были партнёрами — это был один из самых больших плюсов для меня в том сезоне.

— Вы помните момент, когда Александр Вьюхин вам рассказал о том, что его могут обменять в «Локомотив»?

— Да. Он говорил: «Думаю, надо, не надо…». Я говорю: «Ты чё, с ума сошёл? Там бог знает, сколько нам ещё осталось. Два ветерана средней прослойки… Я тебя сам туда отправлю, на салазках, на собачьей упряжке. Давай, вали, и даже не думай!» На тот момент это была возможность сыграть в плей-офф, и потом ещё что-то выиграть. Так что… искренне за него радовался. Желал удачи. Плей-офф смотрели со старшим сыном. Наблюдали, какие успехи у него.

— Вы помните, что вы делали 7 сентября 2011 года?

— Да. Был в Череповце. Утренняя тренировка прошла, пообедали, с Русланом Нуртдиновым сели посмотреть первый матч сезона… Уфа с «Атлантом» же играла? Ну вот… Начали смотреть, и там такая новость ужасная прозвучала. Я подумал, ну мало ли что, может не взлетели просто, или приземлились сразу. Сразу набрал Сане… ну… и… такая беда случилась. Где-то за неделю до начала чемпионата мы играли в Ярославле товарищескую игру — и последний раз общались тогда.

— Помните, о чём был последний разговор?

— Больше по работе, как готовились к сезону… Как дела, как здоровье, как семьи. Обо всём и ни о чём.

— У вас тогда хоть на мгновение закралась мысль о том, что, может быть, ну его, да и закончить прямо сейчас?

— Честно говоря — нет, не было.

— Вы нейтрально к перелётам относились?

— Да, нормально перелёты переношу. Страха никакого никогда не было.

— За столько лет обязательно должен был быть полет, когда вам все равно пришлось «вспотеть»…

— Разочек. 1999 год, второй сезон Сеича (бывшего тренера новокузнецкого «Металлурга» Сергея Николаева. — Прим. «Чемпионата») в Новокузнецке. На Ан-24 летали. Как раз в Ярославль летели — не с первого раза получилось приземлиться, ветер такой сильный был, боковой. Раза с третьего сели. По полосе помотало. А так, слава богу, — приводит слова Тарасова издание «Единицы».

Александр Вьюхин погиб на 39-м году жизни вместе с командой «Локомотив» 7 сентября 2011 года при взлёте самолёта из ярославского аэропорта.