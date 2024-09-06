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Форвард «Локомотива» Радулов назвал сильные качества Матвея Мичкова

Форвард «Локомотива» Радулов назвал сильные качества Матвея Мичкова
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Форвард «Локомотива» Александр Радулов рассказал о сильных качествах российского нападающего «Филадельфии Флайерз» Матвея Мичкова.

«У Мичкова хороший бросок и отличное видение льда. Он стал сильнее по сравнению с позапрошлым сезоном. Он стал сильнее физически, что хорошо для него. У него ещё молодое тело, и он будет только совершенствоваться. Главное — оставаться здоровым. Он очень хороший хоккеист, и у него будет очень хороший тренер Джон Торторелла. Вряд ли его будут критиковать просто так. Всё в его руках. У «Флайерз» хорошая и молодая команда, ему наверняка дадут много игрового времени», — цитирует Радулова RG.org.

Мичков подписал трёхлетний контракт с «Филадельфией» в начале июля. Матвей был выбран «лётчиками» на драфте НХЛ 2023 года в первом раунде под общим седьмым номером. В минувшем сезоне он набрал 41 (19+22) очко в 47 матчах за «Сочи», где выступал на правах аренды. Права на хоккеиста в КХЛ закреплены за санкт-петербургским СКА.

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