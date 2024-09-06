«Даже не ожидал, что он меня знает. Был в шоке». Набоков — о поздравлениях от Бобровского

Вратарь «Металлурга» Илья Набоков рассказал об участии в Матче года и о поздравлении от голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского.

«На Матч года меня позвал Миша Сергачёв. Не думал, что он мне может написать, дважды пересмотрел, точно ли это он или фейк. Был приятный нежданчик. Сначала я думал, что не получится приехать, но в итоге получилось. Я тогда спросил у Миши: «Предложение ещё в силе?» Он мне ответил: «Да, конечно, приезжай».

Даже не передать словами эмоции. Смотрел на этих хоккеистов по телевизору, а тут выходил на один лёд. Про бросок Овечкина и говорить ничего не надо. Там все всё знают. К сожалению, у него не получилось мне бросить, я очень ждал этого.

Я поздравил Бобровского с Кубком Стэнли, а он меня с Кубком Гагарина. Я даже не ожидал, что он меня знает. Был в шоке. Мы немного пообщались, но совсем чуть-чуть», — приводит слова Набокова «ВсеПроСпорт».