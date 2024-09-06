Карнаухов оседлал Голдобина, Ефимова болела в VIP, Воробьёв кричал на скамейке. Фото дерби

5 сентября в Москве состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Спартак» принимал ЦСКА. Игра завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

В составе «Спартака» заброшенными шайбами отметились Андрей Миронов, Павел Порядин, Дмитрий Вишневский и Андрей Локтионов. За ЦСКА отличились Павел Карнаухов и Прохор Полтапов. Армейцы дважды вели в счёте, но хозяева встречи оба раза восстанавливали равновесие, а в третьем периоде забросили ещё две шайбы.

Лучшие фото с матча «Спартак» — ЦСКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

«Всё решил один курьёзный гол – не заблокировали, и это решило исход матча. Не сказал бы, что наша молодая команда поддалась эмоциям. Просто залетела «бабочка». Если такая шайба летит, защитник перед вратарём должен ловить её руками, зубами, чем угодно», — приводит слова главного тренера ЦСКА Ильи Воробьёва пресс-служба КХЛ.