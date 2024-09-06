Источник: у защитника «Адмирала» Грмана были проблемы с азартными играми в Чехии

Чешское издание iSport со ссылкой на источники, сообщило, что у словацкого защитника «Адмирала» Марио Грмана были проблемы с азартными играми во время его выступления за ХК «Витковице». Сообщается, что именно поэтому чешский клуб решил расторгнуть контракт с игроком обороны.

Последние годы защитник играл в чемпионатах Финляндии и Чехии. В прошлом сезоне Марио провёл за «Витковице» 48 матчей, где заработал 6 (1+5) очков с показателем полезности «-3».

У Грмана есть опыт выступления в КХЛ. В сезоне-2018/2019 игрок обороны сыграл 54 встречи за «Слован», где записал на свой счёт 8 (4+4) очков. На последнем ЧМ провёл восемь матчей, отметившись шайбой во встрече с Францией.

Напомним, соглашение Грмана с «Адмиралом» рассчитано до конца сезона-2024/2025.