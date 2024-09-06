Андрей Назаров оценил стартовые матчи СКА и ЦСКА в новом сезоне КХЛ

Известный тренер Андрей Назаров оценил матчи СКА и ЦСКА с «Металлургом» (4:5 ОТ) и «Спартаком» (2:4) соответственно в новом сезоне КХЛ.

«Накануне состоялись топ-матчи КХЛ, игры получились интересными. Видно, что ЦСКА постепенно набирает ход и находит свой хоккей, команда сильно обновилась, тренерскому штабу нужно время. В составе СКА первым голом отметился мой земляк Евгений Кузнецов. С почином Женю. После лета зритель соскучился по большому спорту, люди идут на трибуны, это самое главное. Нас ждёт событийная и интересная регулярка с большим количеством голов.

Особое внимание на фоне успешно завершившегося Восточного экономического форума будет приковано к командам из Хабаровска и Владивостока. Кстати, после убедительной речи нашего национального лидера нынешний ВЭФ стал рекордным по финансовому объёму подписных соглашений. Так что теперь один из кандидатов в президенты США со своим заразительным смехом понимает, что Россия, несмотря ни на что, идёт вперёд семимильными шагами. Победа будет за нами», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.