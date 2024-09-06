И. Николишин о ситуации в «Амуре»: дело было не в деньгах, а в человеческом отношении

Хоккеист «Авангарда» Иван Николишин рассказал о ситуации в хабаровском «Амуре». Ходили слухи, что в дальневосточном клубе отказывались оплачивать игроку операцию и предлагали контракт с понижением зарплаты.

— В чём была суть недопонимания между вами и «Амуром»? Вопрос был в деньгах?

— Не очень хотелось бы вспоминать эту историю, она не совсем приятная ни для меня, ни для команды. Скажем так, мы не смогли договориться, даже не в деньгах было дело, а в человеческом отношении. Мы неправильно друг друга поняли: они меня, а я их. Из-за этого конфликт и произошёл. А когда он произошёл, просто не получилось уладить дипломатично. Спасибо всем, кто принимал участие в решении данного вопроса, — приводит слова Николишина Sport24.