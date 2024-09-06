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Автомобилист — Сибирь: онлайн-трансляция матча КХЛ 2024-2025 начнётся в 17:00 мск

«Автомобилист» — «Сибирь»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск
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Сегодня, 6 сентября, состоятся очередные матчи регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В Екатеринбурге на стадионе «Уралец» местный «Автомобилист» примет новосибирскую «Сибирь». Встреча начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 сентября 2024, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, в первом матче нового сезона «Сибирь» проиграла омскому «Авангарду» со счётом 1:2. Клуб из Екатеринбурга одолел в «уральском дерби» челябинский «Трактор» со счётом 3:2.

В турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги команда «Автомобилист» занимает третье место. «Сибирь» — на девятой строчке.

Отметим, что регулярный сезон-2024/2025 Континентальной хоккейной лиги закончится 23 марта 2025 года.

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