Спортивный директор «Металлурга» поздравил с юбилеем легенду магнитогорского клуба

Спортивный директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Гомоляко поздравил с юбилеем легенду магнитогорского клуба — тренера-оператора Алексея Мишукова, долгие годы выполняющего функции пресс-атташе команды. Сегодня Алексею Мишукову исполнилось 55 лет.

«В адрес Алексея Мишукова могу сказать только положительные слова. Человек работает в клубе 30 с лишним лет, прошёл через всё, это говорит о многом. Он очень позитивный и добрый, большой профессионал, прекрасно знающий своё дело. С такими людьми, как Алексей, приятно и легко работать, в команде его все уважают, а в клубе любят и ценят», — сказал Гомоляко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, в первом матче нового сезона «Металлург» одержал победу над СКА со счётом 5:4 ОТ.