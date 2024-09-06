Валерий Каменский оценил назначение Олега Знарка в «Филадельфию»

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский оценил назначение Олега Знарка специалистом по развитию европейских хоккеистов в «Филадельфии Флайерз».

«Могу сказать лишь одно — Знарок великолепно разбирается в европейской хоккее. Не сомневаюсь, что своими знаниями он принесёт пользу «Филадельфии». А почему он выбрал такое развитие карьеры, лучше у него спросить, он взрослый человек. Видимо, здесь не было подходящих вариантов. Но если они появятся, уверен, Знарок с удовольствием вернётся в Россию. Судя по всему, для него это новый этап в жизни и карьере, возможность лучше узнать американский хоккей», — приводит слова Каменского «ВсеПроСпорт».

61-летний Олег Знарок — самый титулованный тренер в истории КХЛ. Он трижды брал Кубок Гагарина: дважды с московским «Динамо» (в 2012 и 2013 годах), а спустя четыре года завоевал его с клубом СКА из Санкт-Петербурга. Вместе со сборной России Знарок выиграл золото Олимпийских игр в 2018 году. Последним клубом Знарка был казанский «Ак Барс», который он покинул в декабре 2022 года.