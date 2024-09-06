Данила Юров: здорово, что Мичков сумел вырваться из КХЛ

Нападающий «Металлурга» Данила Юров поделился ожиданиями от игры Матвея Микова в НХЛ за «Филадельфию Флайерз».

«Здорово, что Матвей сумел вырваться из КХЛ и отправиться в «Филадельфию». Думаю, у него есть все шансы проявить себя. У него голевое чутьё, которого я раньше не видел. Он знает, когда пасовать. Чувствует, когда бросать и куда полетит шайба. С такими качествами рождаются, их не приобретёшь. В обзорах видно, как он подъезжает к дальней штанге, и шайба как будто сама отскакивает к нему. Но я думаю, что это не везение, а голевое чутьё», — приводит слова Юрова RG.org.

Мичков подписал трёхлетний контракт с «Филадельфией» в начале июля. Матвей был выбран «лётчиками» на драфте НХЛ 2023 года в первом раунде под общим седьмым номером. В минувшем сезоне он набрал 41 (19+22) очко в 47 матчах за «Сочи», где выступал на правах аренды. Права на хоккеиста в КХЛ закреплены за санкт-петербургским СКА.